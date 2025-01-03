Американка решила омолодиться с помощью крови своего сына

47-летняя Марсела Иглесиас из Лос-Анджелеса заявила о намерении пройти процедуру переливания крови от своего 23-летнего сына Родриго, чтобы замедлить процесс старения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, Иглесиас, известная как "Барби", уже потратила более 99 тысяч долларов на косметические процедуры и считает, что молодой донорский материал, особенно от близкого родственника, поможет омолодить ее организм.



Родриго поддержал инициативу матери и готов поделиться кровью не только с ней, но и с 75-летней бабушкой Грасиэлой.

Марсела активно исследует методы омоложения. В прошлом она пробовала терапию стволовыми клетками, а теперь ищет врача в Лос-Анджелесе, который согласится провести переливание крови. Однако медики предупреждают, что эффективность подобной терапии научно не доказана.

В 2019 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выпустило предупреждение о возможных рисках подобных процедур, подчеркнув отсутствие клинических данных, подтверждающих их пользу.

Иглесиас утверждает, что, несмотря на отсутствие доказательств, она верит в эффективность метода и готова экспериментировать. Кроме того, она придерживается строгого образа жизни, включая здоровое питание, восьмичасовой сон и регулярные физические нагрузки.

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