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Американка решила омолодиться с помощью крови своего сына

Американка собирается омолодиться с помощью крови своего сына, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 23:05 Фото: Instagram/marcelaiglesiashollywood
47-летняя Марсела Иглесиас из Лос-Анджелеса заявила о намерении пройти процедуру переливания крови от своего 23-летнего сына Родриго, чтобы замедлить процесс старения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, Иглесиас, известная как "Барби", уже потратила более 99 тысяч долларов на косметические процедуры и считает, что молодой донорский материал, особенно от близкого родственника, поможет омолодить ее организм.

Родриго поддержал инициативу матери и готов поделиться кровью не только с ней, но и с 75-летней бабушкой Грасиэлой.

Марсела активно исследует методы омоложения. В прошлом она пробовала терапию стволовыми клетками, а теперь ищет врача в Лос-Анджелесе, который согласится провести переливание крови. Однако медики предупреждают, что эффективность подобной терапии научно не доказана.

В 2019 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выпустило предупреждение о возможных рисках подобных процедур, подчеркнув отсутствие клинических данных, подтверждающих их пользу.

Иглесиас утверждает, что, несмотря на отсутствие доказательств, она верит в эффективность метода и готова экспериментировать. Кроме того, она придерживается строгого образа жизни, включая здоровое питание, восьмичасовой сон и регулярные физические нагрузки.

Ранее ученые назвали простой способ сохранить здоровье мозга после 70 лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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