Американка убила своего трехлетнего сына в парке и осталась на свободе

В Южном Мэриленде 24-летняя Ромечия Симмс качала своего сына на качелях 44 часа, пока он не умер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Express, в анамнезе были проблемы с психическим здоровьем, и ранее она перенесла нервный срыв. Женщина отправилась со своим трехлетним сыном в парк и качала его на качелях в течение почти двух суток. Когда на место прибыли полицейские и остановили ее, ребенок был уже мертв. Вскрытие показало, что мальчик скончался от обезвоживания и переохлаждения.

Согласно данным издания, женщину обвинили в непредумышленном убийстве, жестоком обращении с ребенком первой степени и пренебрежении ребенком, приведшем к смерти. И все же американка избежала тюремного заключения по состоянию здоровья. Суд обязал ее соблюдать режим приема лекарств и посещать психиатра.

По словам эксперта по психическому здоровью Фила Маклеода, шизофрения, диагностированная у Симмс, обострилась из-за трудностей, связанных с рождением и воспитанием маленького ребенка.

"Для человека, борющегося с шизофренией, эта новая ответственность может стать невыносимо тяжелой. Мать могла верить, что делает что-то хорошее, не осознавая, что это не так. Такова жестокая природа этой болезни: она может настолько глубоко искажать восприятие, что даже добрые намерения могут привести к трагедии", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Алматы сына задержали за убийство матери.