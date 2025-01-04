Мальчик, который выжил: ребенок провел пять дней в парке "кишащем львами"

Ребенок, пропавший без вести пять дней назад, найден живым в огромном игровом парке на севере Зимбабве, где обитают большие кошки и другие дикие животные, сообщает Zakon.kz.

Семилетнего мальчика объявили пропавшим без вести в сельской деревне 27 декабря. Совместную поисковую операцию с участием смотрителей парка, сотрудников полиции и членов местного сообщества немедленно начали, но проливные дожди помешали поискам.

Фото: Mutsa Murombedzi/X

30 декабря на территории национального парка Матусадона обнаружили человеческие следы, а мальчика удалось успешно найти ранним утром 31 декабря.

"Он прошел 49 км от своей деревни до места, где его нашли", – сообщает ZimParks.

В течение этого периода он выживал, питаясь дикими фруктами, и рыл небольшую яму вдоль сухого берега реки, чтобы получить доступ к подземным водам для питья.

Мальчик с тех пор воссоединился со своей семьей. Его отвезли в местную клинику для предварительного обследования, а затем перевели в районную больницу для дальнейшего медицинского обследования, сообщает ZimParks.

Мутса Муромбедзи, член парламента Зимбабве от провинции Западный Машоналенд, в которую входит национальный парк Матусадона, написала в посте на X, что мальчик"был очень слабым, когда его спасли", и "ему пришлось поставить капельницу".

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