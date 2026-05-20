Чудо в пустыне: мужчина провел пять дней в Сахаре и выжил

Марвана аль-Бахиджи обнаружили живым около неисправного автомобиля после пяти суток, проведенных в ливийской пустыне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, житель города Брега пропал после выезда с нефтяного месторождения во вторник, 12 мая. Предполагается, что он сбился с пути в пустыне, после чего его транспортное средство вышло из строя в глубине труднодоступного района. Поиски велись несколько дней и сопровождались масштабной операцией с участием добровольцев, внедорожников и авиации, а также активной кампанией в социальных сетях.

Как уточняется, мужчину нашли в районе Рамль-81 ("Песок-81") к юго-востоку от Джихарры. Несмотря на экстремальную жару и риск обезвоживания, его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что он ранее сам предупреждал об опасности одиночных поездок по пустыне, призывая не отправляться в дорогу без сопровождения.

Эксперты считают, что выживанию могло способствовать то, что он оставался рядом с автомобилем, который легче обнаружить с воздуха и на земле, чем человека, передвигающегося пешком.

Ливийская пустыня занимает около 502 тыс. квадратных миль и является одной из самых засушливых и малонаселенных частей Сахары.

Момент, когда пострадавшего нашли в пустыне, очевидцы сняли на видео, которое активно распространилось в соцсетях.

