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Культура и шоу-бизнес

73-летний Олег Газманов рассказал о планах выхода на пенсию

73-летний Олег Газманов рассказал о планах выхода на пенсию, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 22:09 Фото: Instagram/oleggazmanov
Российский певец Олег Газманов рассказал, что давно задумывался о завершении своей карьеры. Однако обстоятельства заставили его пересмотреть планы, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "7 дней" 73-летний артист признался, что планировал уйти на пенсию еще в 70 лет. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: Газманов решил продолжить выступления, чтобы поддержать свою музыкальную группу и не увольнять сотрудников.

"Я всем платил, никого не уволил. Сейчас понимаю, что очень востребован, и не могу оставить работу", – объяснил певец.

Он также отметил, что сейчас занят реализацией нового проекта под названием "Родники", который не позволяет ему завершить карьеру.

Ранее Олег Газманов объяснил, почему приемный сын отказался от его фамилии. 

Айсулу Омарова
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