На Солнце зафиксировали крупную вспышку

В Институте прикладной геофизики зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, вечером 5 сентября 2026 года в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4520 (S12W68) была зарегистрирована вспышка M1.0. Вспышка продлилась 30 минут.

Отмечается, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, могут провоцировать магнитные бури.

А вот опасны ли магнитные бури для человека? Однозначный ответ на этот вопрос никто дать не может. Российский врач Наталья Балан уверена, что чувствительны к магнитным бурям метеозависимые люди и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. По ее словам, изменения магнитного поля могут влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также на мозговую деятельность. Даже у здоровых людей в такие дни иногда появляются головные боли, усталость и раздражительность.

В то же время казахстанские специалисты рассказывают, что на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и головной болью нет. Крупные исследования не подтверждают, что геомагнитная активность сама по себе вызывает мигрень или другие типы головной боли у большинства людей. Просто ухудшение погодных условий может вносить свою лепту в течение хронических заболеваний.

29 августа 2026 года облако солнечной плазмы достигло Земли. Это сопровождалось заметными скачками скорости и температуры солнечного ветра, однако геомагнитные последствия пока остаются умеренными.