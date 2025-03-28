Бизнесменов обязали освободить здания у мавзолея Айша-биби

Суд обязал освободить незаконно занятые здания на территории мавзолея Айша-биби, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации сайта Верховного суда, музею-заповеднику "Памятники древнего Тараза" предоставили два гектара земли, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. На этом участке были возведены несколько технических помещений. Однако пять предпринимателей незаконно присвоили эти постройки и стали использовать их для торговли.

Музей обратился в суд, требуя освободить помещения, но четыре ответчика не признали иск, утверждая, что здания были построены одним из них 15 лет назад, а затем бесплатно переданы им для ведения торговли. После проигранного дела бизнесмены подали апелляцию, вот только Жамбылский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Постановление вступило в законную силу.

Также в Жамбылской области расследуют гибель роженицы и младенца.