Призера Олимпиады арестовали в Майами за избиение полицейского

В Майами арестовали призера Олимпиады в беге на 100 метров американца Фреда Керли, сообщает Zakon.kz.

Керли разговаривал с полицейскими о своей машине. В какой то момент он стал проявлять агрессию и принял боевую стойку. Полицейские попытались арестовать спортсмена, но Керли стал сопротивляться. В итоге против него применили электрошокер, сообщает NBC.

Керли взяли под стражу. Его подозревают в избиении полицейского, нарушении общественного порядка и оказании сопротивления полиции.

Что касается Олимпиады, то в Париже он стал третьим. Также Керли выиграл серебряную медаль в беге на сто метров в Токио,

Ранее стало известно, что 29-летний боксер скончался спустя несколько дней после нокаута.