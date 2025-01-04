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Спорт

Призера Олимпиады арестовали в Майами за избиение полицейского

Призера Олимпиады арестовали в Майами, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 06:19 Фото: Instagram/fkerley99/
В Майами арестовали призера Олимпиады в беге на 100 метров американца Фреда Керли, сообщает Zakon.kz.

Керли разговаривал с полицейскими о своей машине. В какой то момент он стал проявлять агрессию и принял боевую стойку. Полицейские попытались арестовать спортсмена, но Керли стал сопротивляться. В итоге против него применили электрошокер, сообщает NBC.

Керли взяли под стражу. Его подозревают в избиении полицейского, нарушении общественного порядка и оказании сопротивления полиции.

Что касается Олимпиады, то в Париже он стал третьим. Также Керли выиграл серебряную медаль в беге на сто метров в Токио,

Ранее стало известно, что 29-летний боксер скончался спустя несколько дней после нокаута.

Аксинья Титова
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