Пожар разгорелся в новой школе в Таразе

4 января в Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы. Люди эвакуировались сами.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 182 человека спасли сотрудники МЧС за два дня нового года.