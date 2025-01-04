#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

Пожар разгорелся в новой школе в Таразе

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 16:00 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 января в Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в микрорайоне 15, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здание строителями проводились ремонтные работы. Люди эвакуировались сами.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 182 человека спасли сотрудники МЧС за два дня нового года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области
Происшествия
16:59, Сегодня
Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Происшествия
15:56, Сегодня
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане
Происшествия
14:57, Сегодня
Задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: