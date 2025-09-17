В Северо-Казахстанской области три человека заживо сгорели в частном доме

Сегодня вечером, 17 сентября, в селе Полтавка района имени М. Жумабаева в Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщили Zakon.kz в областном ДЧС.

По информации ведомства, прибывшие на место спасатели обнаружили, что строение было полностью охвачено открытым огнем. В ходе тушения в доме нашли тела трех погибших – женщины 1968 года рождения и двух мужчин, 1981 и 1979 годов рождения.

Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. В операции участвовали восемь сотрудников ДЧС и три единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

