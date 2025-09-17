#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.01
640.34
6.52
Происшествия

В Северо-Казахстанской области три человека заживо сгорели в частном доме

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 21:37 Фото: Zakon.kz
Сегодня вечером, 17 сентября, в селе Полтавка района имени М. Жумабаева в Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, сообщили Zakon.kz в областном ДЧС.

По информации ведомства, прибывшие на место спасатели обнаружили, что строение было полностью охвачено открытым огнем. В ходе тушения в доме нашли тела трех погибших – женщины 1968 года рождения и двух мужчин, 1981 и 1979 годов рождения.

Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. В операции участвовали восемь сотрудников ДЧС и три единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В крупнейшей бане Алматы загорелась парилка. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Аким Астаны сделал важное заявление по дорожному ремонту
23:42, 11 сентября 2025
Аким Астаны сделал важное заявление по дорожному ремонту
Полиция на концерте Джей Ло и матче "Кайрата": депутат требует исправить ситуацию
15:28, 10 сентября 2025
Полиция на концерте Джей Ло и матче "Кайрата": депутат требует исправить ситуацию
Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны
19:36, 09 сентября 2025
Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: