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События

Токаев назначил новых послов в Египте, Ираке и других странах

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
5 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда.

Так, указами главы государства:

Женис Аскар Женисулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;

Новый посол в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:06

Аскар Женис, фото: МИД РК

Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Португальской Республике;

Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:06

Фото: gov.kz

Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике;

Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Португальской Республике, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:06

Фото: gov.kz

Посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен послом в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству. 

Посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Шалданбай Талгат Рахымкулулы назначен послом в Республике Ирак, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 12:06

Фото: gov.kz

Другими указами главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности посла в Египте и в Тунисской Республике по совместительству; Камалдинов Акылбек Абсатович освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Хорватия.

В декабре 2024 года президент сменил посла Казахстана в Японии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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