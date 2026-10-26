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События

Токаев направил телеграмму президенту Австрии

Касым-Жомарт Токаев, Александр Ван дер Беллен, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 10:02 Фото: Акорда
26 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде:

"Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества и пожелал Александру Ван дер Белену успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Австрии – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Накануне главы иностранных государств поздравили Токаева и казахстанцев с Днем Республики.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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