Пес президента Молдовы напал на главу Австрии в Кишиневе

Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе во дворе здания президентской администрации.

По информации телеканала TVR Moldova, пес был взят под опеку после того, как его сбила машина.

The President of Austria, Alexander Van der Bellen, will leave Chisinau with a bandaged hand. He was bitten by the presidential dog Codruț.#maiasandu #alexandervanderbellen #Moldova #Austria pic.twitter.com/8g8OKA9ZK4