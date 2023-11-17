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Пес президента Молдовы напал на главу Австрии в Кишиневе

собака напала на главу Австрии Фото: скриншот видео
Глава Австрии Александер Ван дер Беллен решил погладить собаку президента Молдовы Майи Санду. Однако пес по кличке Кодруц неожиданно укусил политика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе во дворе здания президентской администрации.

По информации телеканала TVR Moldova, пес был взят под опеку после того, как его сбила машина.

Отмечается, что после укуса на встречу с председателем парламента Молдовы Ван дер Беллен пришел с пластырем на руке.

Как уточняется, после переговоров в Кишиневе глава Австрии написал на своей странице в соцсети X, что власти Молдовы должны провести реформы для того, чтобы ее вступление в состав Евросоюза стало возможным.

Также сообщается, что 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

Ранее, в июле, Еврокомиссия отказала турецкой стороне в одобрении заявки по вступлению в Европейский союз.

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Майя Санду Австрия Молдова
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