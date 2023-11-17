Пес президента Молдовы напал на главу Австрии в Кишиневе

Глава Австрии Александер Ван дер Беллен решил погладить собаку президента Молдовы Майи Санду. Однако пес по кличке Кодруц неожиданно укусил политика, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после встречи лидеров в Кишиневе во дворе здания президентской администрации.

По информации телеканала TVR Moldova, пес был взят под опеку после того, как его сбила машина.

The President of Austria, Alexander Van der Bellen, will leave Chisinau with a bandaged hand. He was bitten by the presidential dog Codruț.#maiasandu #alexandervanderbellen #Moldova #Austria pic.twitter.com/8g8OKA9ZK4 — Paranteze.MD (@ParantezeM) November 16, 2023

Отмечается, что после укуса на встречу с председателем парламента Молдовы Ван дер Беллен пришел с пластырем на руке.

Как уточняется, после переговоров в Кишиневе глава Австрии написал на своей странице в соцсети X, что власти Молдовы должны провести реформы для того, чтобы ее вступление в состав Евросоюза стало возможным.

Также сообщается, что 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

Ранее, в июле, Еврокомиссия отказала турецкой стороне в одобрении заявки по вступлению в Европейский союз.