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Мир

Нефтяное пятно обнаружили у берегов Каспийского моря

нефтяное пятно нашли у берегов Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 19:13 Фото: magnific.com
В акватории возле пляжа Дюбенди в Азербайджане зафиксировано нефтяное загрязнение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), для обследования территории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди были задействованы морские суда и вертолет. В ходе мониторинга специалисты обнаружили нефтяное пятно, однако установить источник загрязнения сразу не удалось.

На первоначальном этапе рассматривались различные версии возникновения утечки. После проведения комплексной диагностики эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стал подводный нефтепровод, находящийся на балансе ПО "Азнефть".

После локализации проблемного участка транспортировку нефти по трубопроводу немедленно прекратили. Для координации дальнейших действий в объединении был создан оперативный штаб, который взял ситуацию под постоянный контроль. Дополнительное обследование с участием водолазов выявило механические повреждения трубопровода.

По предварительным данным, дефект мог возникнуть в результате внешнего воздействия – вероятно, после контакта с якорем судна. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы. Эксплуатация поврежденного нефтепровода приостановлена до полного устранения неисправности. Одновременно специалисты проводят очистку загрязненной морской акватории и береговой линии. Работы осуществляются в координации между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и ПО "Азнефть".

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и не допускать незаконный вывоз топлива.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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