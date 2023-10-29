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В Индии на собрании Свидетелей Иеговы предположительно произошел теракт

последствия взрыва Фото: скриншот видео
В конференц-центре на юге Индии взорвалось взрывное устройство, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще около 40 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

ABC News пишет, что взрыв произошел когда сотни верующих Свидетелей Иеговы собрались на молитвенное собрание в Международном конференц-центре Замра в городе Каламассери в штате Керала.

Главный офицер полиции штата шейх Дарвеш Сахеб заявил, что первоначальное расследование показало использование самодельного взрывного устройства.

На видеороликах, снятых сразу после взрыва и опубликованных в Интернете, виден пожар внутри конференц-центра и спасатели, помогающие людям эвакуироваться из здания.

Полиция и медицинский персонал по всему штату были приведены в состояние повышенной готовности.

27 октября власти Катара вынесли смертный приговор восьми гражданам Индии, которых в прошлом году задержали в Дохе по подозрению в шпионаже.

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