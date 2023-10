В Индии на собрании Свидетелей Иеговы предположительно произошел теракт

ABC News пишет, что взрыв произошел когда сотни верующих Свидетелей Иеговы собрались на молитвенное собрание в Международном конференц-центре Замра в городе Каламассери в штате Керала.

Главный офицер полиции штата шейх Дарвеш Сахеб заявил, что первоначальное расследование показало использование самодельного взрывного устройства.

На видеороликах, снятых сразу после взрыва и опубликованных в Интернете, виден пожар внутри конференц-центра и спасатели, помогающие людям эвакуироваться из здания.



4 bombs have exploded at a religious meeting in Kerala, India



Y-day, Hamas chief Khaled Meshaal spoke directly online with a group of local Islamists from Jamaat-e-Islami about the Gaza War



The state of Kerala is 27% muslim, 18% Christian



1 killed, 40 wounded



🇮🇳🇮🇱