В Индии на собрании Свидетелей Иеговы предположительно произошел теракт
ABC News пишет, что взрыв произошел когда сотни верующих Свидетелей Иеговы собрались на молитвенное собрание в Международном конференц-центре Замра в городе Каламассери в штате Керала.
Главный офицер полиции штата шейх Дарвеш Сахеб заявил, что первоначальное расследование показало использование самодельного взрывного устройства.
На видеороликах, снятых сразу после взрыва и опубликованных в Интернете, виден пожар внутри конференц-центра и спасатели, помогающие людям эвакуироваться из здания.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023
4 bombs have exploded at a religious meeting in Kerala, India
Y-day, Hamas chief Khaled Meshaal spoke directly online with a group of local Islamists from Jamaat-e-Islami about the Gaza War
The state of Kerala is 27% muslim, 18% Christian
1 killed, 40 wounded
🇮🇳🇮🇱 pic.twitter.com/SRGlVd8WB2
Полиция и медицинский персонал по всему штату были приведены в состояние повышенной готовности.
27 октября власти Катара вынесли смертный приговор восьми гражданам Индии, которых в прошлом году задержали в Дохе по подозрению в шпионаже.