В Индии на собрании Свидетелей Иеговы предположительно произошел теракт

Фото: скриншот видео

В конференц-центре на юге Индии взорвалось взрывное устройство, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще около 40 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

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