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Мир

Швеция объявила ежегодный отстрел краснокнижных волков

Швеция объявила ежегодный отстрел краснокнижных волков, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 07:58 Фото: pixabay
В Швеции началась ежегодная охота на волков. Из-за нее погибло почти 10% популяции исчезающих видов животных. Защитники окружающей среды выражают обеспокоенность по поводу этой спорной политики, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, с 2010 года Швеция разрешила охоту на волков на основе лицензированной квоты. Защитники природы утверждают, что это противоречит законодательству Европейского союза, и подали жалобы.

Волки вернулись в Швецию благодаря законодательству ЕС об охране природы. Однако теперь правительство страны разрешает забой 30 из предполагаемых 375 особей, ссылаясь на проблемы безопасности сельских жителей и владельцев скота.

Швеция объявила ежегодный отстрел краснокнижных волков, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 07:58

Фото: pixabay

И это несмотря на то, что в Шведской Красной книге волк имеет статус "находящегося под угрозой исчезновения".

Всемирный фонд дикой природы (WWF) отреагировал на это решение, назвав действия ЕС по ослаблению защиты волков "серьезной ошибкой, лишенной прочной научной основы".

Защитники природы обеспокоены тем, что если численность волков сократится, вероятность возникновения проблем в популяции возрастет.

Ранее сообщалось, что 30 дельфинов погибли на юге России из-за разлива нефти.

Аксинья Титова
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