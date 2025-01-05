30 дельфинов погибли на юге России из-за разлива нефти

Три недели назад в Керченском проливе, который отделяет Крымский полуостров от Краснодарского края на юге России, произошел разлив мазута. Он вылился из двух пострадавших от шторма танкеров. Это стало причиной гибели 32 дельфинов, сообщает Zakon.kz.

Российский центр спасения и изучения дельфинов "Дельфа" заявил, что гибель людей "скорее всего связана с разливом мазута".

Центр сообщил в Telegram, что с момента чрезвычайной ситуации зафиксирована в общей сложности 61 гибель китообразных, в отряд которых входят киты и дельфины.



"Судя по состоянию тел, скорее всего, большинство этих китообразных погибло в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас море продолжает их выносить", – написали в центре.

В МЧС России сообщили, что вдоль береговой линии Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края вывезено более 96 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Президент России Владимир Путин назвал разлив нефти "экологической катастрофой".

Тем временем, пока на юге России гибнут в море млекопитающие, в Таиланде погибают туристы.