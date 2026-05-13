Родители морили дочь голодом и держали в шкафу

В Токио (Япония) полиция арестовала супружескую пару и их сына по подозрению в жестоком обращении с дочерью. Следователи полагают, что дело связано с длительным домашним насилием, сообщает Zakon.kz.

По данным Japan times, обоим супругам около 40 лет, а их старшему сыну около 20. Их подозревают в причинении ребенку телесных повреждений и ее незаконном лишении свободы.

Подозреваемых обвиняют в том, что в конце января они несколько дней держали девочку взаперти в шкафу в своем доме в Токио, предварительно обездвижив ее конечности самодельными металлическими приспособлениями.

Примерно с сентября прошлого года семья, предположительно, модифицировала нижнюю часть шкафа, добавив двери и замки, чтобы предотвратить его открытие изнутри. Как пояснила мать следователям, запирание ребенка в шкафу было "в дисциплинарных целях".

О факте насилия стало известно 28 января, когда родительница позвонила в экстренные службы и сообщила: "Тело моей дочери остыло".

По имеющимся данным, девочка находилась в полубессознательном состоянии, когда ее доставили в больницу. Было установлено, что она страдала от тяжелого истощения, веся на 10 килограммов меньше среднего показателя для своего возраста.

На следующий день полиция сначала арестовала второго по старшинству сына пары, которому около 20 лет, по подозрению в нападении и незаконном лишении свободы девочки. Следователи обнаружили видеозаписи с камер, установленных в доме, на которых запечатлены издевательства над девочкой, в том числе ее связывание скотчем.

Девочка не посещала школу в течение нескольких лет.

