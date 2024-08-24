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Звезду фильма "Мальчишник в Вегасе" арестовали из-за жалобы ее бойфренда

Домашнее насилие, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 21:00 Фото: X/nypost
Звезда "Мальчишника в Вегасе" Натали Фэй арестована в Саут-Майами по обвинению в домашнем насилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, в полицию обратился ее бойфренд. С его слов, актриса ударила его, когда он приехал забрать ее с игры НФЛ.

Когда девушка села к нему в машину, она якобы начала спрашивать бойфренда, где он был, показывая карту в доказательство того, что находился он не там, где рассказывал. Затем она, по словам мужчины, ударила его в лицо, после чего он вышел из автомобиля.

Согласно жалобе, Натали подтвердила в полиции, что ударила бойфренда. По ее словам, она "была в ярости, потому что бойфренд грубил ей".

Также в Малибу актера Майкла Мэдсена, известного по ролям в фильмах Квентина Тарантино, по обвинению в домашнем насилии задержала полиция.

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