Индонезия стала полноправным членом БРИКС

с 6 января Индонезия официально вошла в состав БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации пресс-службы МИД Бразилии. В 2025 году Бразилия председательствует в организации.

"Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена", – сообщили в ведомстве.

Там указали, что члены сообщества одобрили кандидатуру Индонезии еще на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов годом позже. МИД Бразилии отметил, что Индонезия с самым большим населением и самой крупной экономикой в Юго-Восточной Азии полностью соответствует требованиям организации и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге.

С 1 января Индонезия и еще несколько стран, в том числе Белоруссия, Казахстан и Узбекистан получили статус партнеров БРИКС. В прошлом году к организации присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

1 января Пакистан и Индия обменялись списками своих ядерных активов. Это произошло в рамках двустороннего пакта, который запрещает им атаковать ядерные объекты друг друга.