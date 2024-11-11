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Беларусь официально стала партнером БРИКС

Беларусь официально стала партнером БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:13 Фото: mfa.gov.by
В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, что республика официально стала партнером БРИКС, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, 5 ноября 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности страны подключиться к БРИКС в качестве партнера.

"Документ в ходе личной встречи передал министр иностранных дел Максим Рыженков послу России Борису Грызлову. Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС".МИД Беларуси
Беларусь официально стала партнером БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:13

Фото: mfa.gov.by

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.

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16 октября 2024 года советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, подаст ли Казахстан заявку на вступление в БРИКС.

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