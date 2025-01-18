Нигерия стала девятой страной-партнером БРИКС

Нигерия вступила в БРИКС в качестве страны-партнера. Это девятое государство, которое получило такой статус, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовали в пресс-службе правительства Бразилии.

"В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет 17 января об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", – говорится в официальном сообщении.

В правительстве Бразилии напомнили, что Нигерия занимает шестое место в мире и первое на африканском континенте по численности населения, к тому же у нее одна из крупнейших экономик в Африке.

Нигерия стала девятой страной, получившей этот статус, наряду с Белоруссией, Боливией, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, а сама категория стран-партнеров появилась на 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года в Казани.

Статус партнера в БРИКС подразумевает, что государство имеет возможность участвовать в различных мероприятиях организации, обмениваться опытом, сотрудничать с другими странами-участницами, получать доступ к ресурсам и технологиям, участвовать в совместных проектах, присоединяться к итоговым документам БРИКС. Этот статус предоставляет дополнительные возможности для торговли и инвестиций.

Изначально объединение называлось БРИК, его создали Бразилия, Россия, Индия и Китай в 2006 году. Когда страной-членом стала ЮАР, организацию переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к ней присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Ожидалось, что в БРИКС также вступит Саудовская Аравия, но она взяла паузу в процессе присоединения.

6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Сообщается, что члены сообщества одобрили кандидатуру страны на саммите в Йоханнесбурге еще в августе 2023 года, однако отложили прием до проведения президентских выборов годом позже.