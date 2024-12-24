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Политика

Казахстан станет партнером БРИКС с 2025 года

BRICS, БРИКС, брикс, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 14:47 Фото: wikimedia
Казахстан станет официальным партнером объединения БРИКС с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили 24 декабря в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ноябре 2024 года стало известно, что на саммите БРИКС в Казани Казахстану предложили стать страной-партнером организации. Помимо Казахстана, стать странами-партнерами БРИКС предложили еще 12 странам.

Между тем в октябре 2024 года советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС. Но "в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС".

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.

5 ноября 2024 года Беларусь стала партнером БРИКС. Партнерами организации также являются Турция, Вьетнам, Узбекистан, Таиланд и другие страны. 

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (именно первые буквы названий этих стран дали название объединению BRICS), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 году сразу пять государств присоединились к объединению. Также официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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