Казахстан станет партнером БРИКС с 2025 года

Казахстан станет официальным партнером объединения БРИКС с 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили 24 декабря в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ноябре 2024 года стало известно, что на саммите БРИКС в Казани Казахстану предложили стать страной-партнером организации. Помимо Казахстана, стать странами-партнерами БРИКС предложили еще 12 странам.

Между тем в октябре 2024 года советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС. Но "в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС".

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах.

5 ноября 2024 года Беларусь стала партнером БРИКС. Партнерами организации также являются Турция, Вьетнам, Узбекистан, Таиланд и другие страны.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (именно первые буквы названий этих стран дали название объединению BRICS), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 году сразу пять государств присоединились к объединению. Также официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан.