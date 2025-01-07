#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Умер разоблачитель саентологии Майк Риндер

Саентология, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 06:44 Фото: Instagram/rindermike
Один из главных разоблачителей саентологии скончался 6 января, сообщает Zakon.kz.

Мужчина умер в возрасте 69 лет после продолжительной болезни – рака пищевода, рассказала его супруга Кристи Коллбран на своей странице в Instagram. Риндер – бывший старший сайентолог, вместе с актрисой Лией Ремини разоблачал организацию в документальном сериале "Лиа Ремини: Саентология и последствия". Шоу получило награду "Эмми".

Супруга покойного опубликовала его последнее сообщение, в котором он признался о единственном сожалении, что не успел положить конец жестокому обращению с людьми в саентологии.

Родители Риндера присоединились к саентологии, когда ему было шесть лет. Он рос в организации, а в 18 лет вступил в Морскую организацию – старший орден сайентологов. Риндер дошел до самых высоких должностей. Он сбежал из саентологии в 2007 году, когда ему было 52 года. С тех пор Риндер рассказывал о физическом и психологическом насилии, которому подвергались последователи церкви.

Папа Римский раскритиковал на днях монахинь за грустные лица и любовь к сплетням.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Президент UFC Дана Уайт получил должность в команде Марка Цукерберга
Мир
07:00, Сегодня
Президент UFC Дана Уайт получил должность в команде Марка Цукерберга
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: