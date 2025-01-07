Умер разоблачитель саентологии Майк Риндер

Один из главных разоблачителей саентологии скончался 6 января, сообщает Zakon.kz.

Мужчина умер в возрасте 69 лет после продолжительной болезни – рака пищевода, рассказала его супруга Кристи Коллбран на своей странице в Instagram. Риндер – бывший старший сайентолог, вместе с актрисой Лией Ремини разоблачал организацию в документальном сериале "Лиа Ремини: Саентология и последствия". Шоу получило награду "Эмми".

Супруга покойного опубликовала его последнее сообщение, в котором он признался о единственном сожалении, что не успел положить конец жестокому обращению с людьми в саентологии.

Родители Риндера присоединились к саентологии, когда ему было шесть лет. Он рос в организации, а в 18 лет вступил в Морскую организацию – старший орден сайентологов. Риндер дошел до самых высоких должностей. Он сбежал из саентологии в 2007 году, когда ему было 52 года. С тех пор Риндер рассказывал о физическом и психологическом насилии, которому подвергались последователи церкви.

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