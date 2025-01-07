Мощное землетрясение в Тибете: Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7 января 2025 года дал несколько поручений после мощного землетрясения, которое произошло в Тибете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, Си Цзиньпин отдал приказ о проведении всеобъемлющих спасательных работ для спасения жизней и минимизации жертв после землетрясения, которое повлекло за собой тяжелые последствия.

"Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, приказал приложить все усилия для оказания помощи раненым", – говорится в сообщении.

Председатель КНР также призвал принять меры по предотвращению повторных катастроф, правильному переселению пострадавших жителей и эффективному устранению последствий.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо усилить мониторинг землетрясений и раннее оповещение, оперативно выделять средства для экстренной помощи, ускорить ремонт поврежденной инфраструктуры, обеспечить удовлетворение основных потребностей жителей и гарантировать всем безопасную и теплую зиму.

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Землетрясение недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом – было зафиксировано 7 января 2025 года в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов. В результате землетрясения погибли не менее 32 человек, еще 38 пострадали.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.