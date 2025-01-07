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Мир

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу

полиция, блокпосты, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:35 Фото: pixabay
В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен неизвестный мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного человека в заложники, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 января со ссылкой на правоохранительные органы сообщает RTL. Инциндент случился около 12 часов дня по времени Астаны.

"В настоящее время мужчина находится там как минимум с одним человеком, которого удерживает там против его воли. На месте большое количество полицейских, в том числе "специализированных экстренных служб", – говорится в сообщении.

Территория вокруг банка оцеплена. Полиция проводит спасательную операцию.

В данный момент полиция сообщила, что задержала мужчину, который ворвался в банк, заложница находится под защитой правоохранителей. 

31 декабря 2024 года в Берлине мужчина устроил резню в районе Шарлоттенбурга. Он достал нож и напал на прохожих перед супермаркетом Rewe на улице Quedlinburger Straße. Несколько человек получили ранения.

Андрей Дюсупов
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