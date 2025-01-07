В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу
Об этом 7 января со ссылкой на правоохранительные органы сообщает RTL. Инциндент случился около 12 часов дня по времени Астаны.
"В настоящее время мужчина находится там как минимум с одним человеком, которого удерживает там против его воли. На месте большое количество полицейских, в том числе "специализированных экстренных служб", – говорится в сообщении.
Geiselnahme in #Rimbach, Hessen beendet! pic.twitter.com/XdDzpzZSP0— Das Nordlicht 🇩🇪🐱🌊 (@sma1165) January 7, 2025
Территория вокруг банка оцеплена. Полиция проводит спасательную операцию.
Im südhessischen Rimbach läuft derzeit ein Polizei-Einsatz. Nach ersten Informationen haben die Einsatzkräfte ein Gebäude umstellt. Die B38 ist gesperrt.https://t.co/ODXXeBDH4T— hessenschau (@hessenschau) January 7, 2025
В данный момент полиция сообщила, что задержала мужчину, который ворвался в банк, заложница находится под защитой правоохранителей.
31 декабря 2024 года в Берлине мужчина устроил резню в районе Шарлоттенбурга. Он достал нож и напал на прохожих перед супермаркетом Rewe на улице Quedlinburger Straße. Несколько человек получили ранения.