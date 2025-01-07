В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего катастрофу близ Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", – пишет издание.

Уточняется, что материалы анализировали трое следователей из Бразилии, а также агенты из Азербайджана и России.

При этом, как отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана. Ее опубликуют в итоговом отчете об авиационном происшествии.

К изучению самописцев с разбившегося близ Актау самолета в Бразилии приступили 4 января 2025 года. Черные ящики Казахстан отправил в страну 30 декабря 2024 года.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. Позднее Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.