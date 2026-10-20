Умер актер сериалов "Дальнобойщики" и "Метод" Владислав Толдыков

Советский и российский актер многих популярных фильмов и сериалов Владислав Толдыков ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти своего коллеги сообщил российский актер и режиссер Юрий Быков в соцсети.

"Артист, муж, отец невероятного обаяния и доброты. Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой, и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что такое терять близких. Больно…" – написал Быков в личном блоге.

Точная дата и причина смерти пока неизвестна. Информации о времени и месте прощания с актером также нет.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1985 году. Он снимался в таких фильмах, как "После дождичка в четверг", "Земля моего детства", "Клуб женщин", "Выживший" и "Полнолуние". Актер также снимался в сериалах "Метод", "Инкассаторы", "Моя большая семья", "Карамора". Последнюю роль Толдыков исполнил в фильме "За нас с вами", который вышел в 2023 году.

Ранее стало известно, что ушла из жизни режиссер мультфильмов "Незнайка в Солнечном городе" и "Муми-тролль и комета" Нина Шорина.