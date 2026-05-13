Политика

Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:31 Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 13 мая 2026 года, прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды.

самолет, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:31

Фото: akorda.kz

Известно, что визит в Астану состоялся по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

13-14 мая главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Уже 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств. Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

