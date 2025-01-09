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Мир

Огонь охватил символ Голливуда

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 08:03 Фото: Х/kingsofar
В Лос-Анджелесе сильный пожар добрался до знаменитой надписи, сообщает Zakon.kz.

Известная надпись Hollywood на холме охвачена языками пламени.

Федеральное управление авиации США запретило полеты над зонами пожаров. В частности, речь идет о Голливудских холмах, престижном районе Палисейдс и пляже Малибу. По последним данным, в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли пять человек.

В зоне беспрецедентного пожара оказалась резиденция Камалы Харрис, а также дома актеров Бена Аффлека, Тома Хэнкса и певицы Рианны.

В Малибу полностью сгорел один из домов, принадлежащих актрисе и певице Пэрис Хилтон. Знаменитость наблюдала за происходящим в прямом эфире.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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