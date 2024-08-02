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Звезда Голливуда выполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 Трюк Актера, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:03 Фото: Instagram/tomcruise
Знаменитый американский киноактер Том Круз планирует исполнить трюк на церемонии закрытия ХХХIII Олимпиады, как бы символизируя переход эстафетного огня от Парижа к Лос-Анджелесу (США), где пройдут летние Игры через четыре года, сообщает Zakon.kz.

Как информирует TMZ, звезда кинофильма "Миссия невыполнима" должен сыграть одну из ролей в церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года. По задумке режиссеров, Круз спустится по канату с крыши арены "Стад де Франс" с олимпийским флагом.

Париж-2024 Олимпиада Трюк, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:03

Фото: Instagram/tomcruise

Как пишет источник, Круз сам предложил МОК идею с трюком, чтобы воедино связать летние Игры во Франции и США.

20 лет назад он уже принимал участие в олимпийских мероприятиях, тогда Том пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже пройдет 11 августа. На данный час медальный зачет французских состязаний возглавляет Китай, у которого уже 12 золотых наград.

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