В Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон

Ее пляжный дом в Малибу полностью уничтожен в результате разрушительного пожара в районе Палисейдс, сообщает Zakon.kz.

Со слов известной американской актрисы, предпринимательницы и светской львицы, за пожаром она беспомощно следила в прямом эфире.

"Мое сердце разбито, никому не пожелаю смотреть в прямом эфире, как твой дом сгорает дотла", – написала Хилтон на своей странице в Instagram.

На данный момент ситуация остается критической, локализовать огонь пожарным пока не удалось. Многие жители пострадавшего от разгула стихии района, оставшиеся без жилья, нашли временное убежище в местных отелях, которые из-за масштабных эвакуаций уже переполнены.

Пожар в Палисейдс стал первым из нескольких крупных возгораний, вспыхнувших в районе Лос-Анджелеса во вторник утром.