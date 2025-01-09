Турция привела в боевую готовность армию из-за возможной операции в Сирии

Турция привела свои Вооруженные силы (ВС) в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления проправительственной газеты Türkiye, которая ссылается на военные источники.

Согласно публикации за 9 января 2025 года:

"Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции".

Также отмечено, что Анкара готовится ко всем возможным сценариям, одним из которых являются военные действия.

Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в стране в 1984 году и возобновился в 2015 году.

Стоит отметить, что 7 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с губернаторами в Анкаре заявил, что 13-летнее правление Башара Асада причинило Сирии ущерб в 500 млрд долларов.