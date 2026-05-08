Политика

Соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании: Токаев подписал закон

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 19:50 Фото: akorda.kz
Казахстан ратифицировал Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Великобританией. Соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 мая 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Цель закона – укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между двумя государствами.

Закон закрепляет основные принципы политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического взаимодействия, выводя казахстанско-британское сотрудничество на качественно новый уровень. В экономическом плане закон открывает новые возможности для привлечения инвестиций, развития торговли, а также реализации совместных проектов в приоритетных для Казахстана секторах – энергетике и возобновляемых источниках энергии, горнодобывающей промышленности, высоких технологиях и цифровизации, финансовых услугах, сельском хозяйстве и устойчивом водопользовании.

Кроме того, в законе уделено особое внимание правовому сотрудничеству.

Документ направлен на развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права и правосудия, а также укрепление координации по вопросам оказания взаимной правовой помощи и исполнения судебных решений. В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества закон предусматривает реализацию совместных образовательных программ, открытие филиалов британских высших учебных заведений, расширение обмена студентами и преподавателями. Также закон создает условия для проведения совместных выставок и фестивалей, сотрудничества между музеями и архивами.

Особое значение придается сотрудничеству в области экологии, "зеленой" экономики и адаптации к изменению климата.

Соединенное Королевство является одним из лидеров в продвижении климатических технологий, и данный опыт будет способствовать достижению Казахстаном цели по углеродной нейтральности к 2060 году. Ратификация закона формирует системную и долгосрочную основу для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Данный закон является важным инструментом, способствующим укреплению позиций Казахстана в мировой экономике, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности регионов.

Сенат ратифицировал Соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании 16 апреля 2026 года.

