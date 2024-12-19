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Право

Сенат ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Сингапуром

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, Аппарат Правительства РК, Правительство РК , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 10:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря 2024 года ратифицировали рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Zakon.kz.

Как отметил сенатор Шакарим Буктугутов, Сингапур является крупнейшим мировым финансовым, торговым и нефтеперерабатывающим центром в регионе Юго-Восточной Азии и мировой экономики в целом.

"Рассматриваемое сегодня рамочное соглашение обеспечивает основу для развития торгово-экономических отношений. Соглашение о свободной торговле призвано обеспечить установление беспошлинного режима торговли товарами между нашими странами", – сказал Шакарим Буктугутов.

Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за 2023 год составил 1,8 млрд долларов США. Экспорт равен 1,7 млрд долларов, импорт – 81 млн долларов. Главным товаром казахстанского экспорта является нефть. Основные статьи казахстанского импорта – летательные аппараты, медицинское оборудование, электроника и лекарственные средства.

Общий объем прямых инвестиций Сингапура в Казахстан за последние 11 лет превышает 1,7 млрд долларов. В прошлом году валовый приток прямых инвестиций из Сингапура в Казахстан составил 457 млн долларов.

Сингапур с момента вступления в силу Соглашения отменяет все действующие тарифы при ввозе товаров и обязуется не применять тарифные и нетарифные ограничения торговли. ЕАЭС предоставит беспошлинный режим для 88% всей номенклатуры товаров, при этом беспошлинный режим с момента вступления Соглашения в силу будет предоставлен только в отношении 40% номенклатуры.

В перечне изъятий из режима свободной торговли ЕАЭС (товары, в отношении которых будут применяться пошлины) сохранилось около 12% всей номенклатуры товаров. В свою очередь Сингапур с момента вступления Соглашения в силу отменит ввозные таможенные пошлины на все товары, ввозимые из Казахстана и стран ЕАЭС.

Сингапур в соответствии со своими правами в рамках ВТО имеет возможность повышать ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию до 10%, на промышленную продукцию – до 5%, 6,5% или 10%. Таким образом, договоренности в рамках Соглашения предусматривают механизмы защиты поставщиков стран ЕАЭС от возможных изменений в таможенно-тарифной политике Сингапура.

Ранее Мажилис ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Сингапуром.

Бауыржан Муканов
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