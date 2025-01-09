Франция подала жалобу против социальной сети Илона Маска

Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу в управление французского медиарегулятора Arcom против соцсети Х (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Point, политика возмутило "возможное манипулирование алгоритмами со стороны Илона Маска".

"Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", – говорится в сообщении.

По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана".

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск хочет купить английский футбольный клуб "Ливерпуль".