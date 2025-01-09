#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
524.75
540.6
5.12
Мир

Франция подала жалобу против социальной сети Илона Маска

Франция подала жалобу против социальной сети Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 19:59 Фото: pixabay
Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу в управление французского медиарегулятора Arcom против соцсети Х (бывшая Twitter), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Point, политика возмутило "возможное манипулирование алгоритмами со стороны Илона Маска".

"Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", – говорится в сообщении.

По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана".

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск хочет купить английский футбольный клуб "Ливерпуль".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Желание сделать селфи обернулось трагедией в Узбекистане
Мир
20:26, Сегодня
Желание сделать селфи обернулось трагедией в Узбекистане
Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии
Мир
19:45, Сегодня
Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии
Действительно ли Сергей Зверев вновь станет отцом
Мир
19:39, Сегодня
Действительно ли Сергей Зверев вновь станет отцом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: