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Мир

Эксперимент показал необычную и полезную способность собак

как собаки помогают спасать виноградники, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 23:14 Фото: pixabay
Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что специально обученные собаки способны эффективно обнаруживать инвазивную пятнистую фонарницу – вредителя, который может уничтожать до 100% урожая винограда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Veterinary Behavior, животные с высокой точностью находили кладки яиц вредителей в лесистой местности, опережая опытных виноградарей. Но на территории самих виноградников их эффективность оказалась ниже, чем у специалистов.

Эксперты пишут, что надрессированные собаки также могут определять наличие грибка мучнистой росы, который представляет одну из самых серьезных угроз для виноградников. Животные различали характерный запах грибка на листьях, что открывает перспективы их использования для раннего выявления заболеваний растений.

Специалисты уверены, что новые знания откроют и новые перспективы использования особенностей собак в качестве экологически чистого и точного инструмента для защиты сельскохозяйственных культур.

Ранее ветеринары назвали семь пород собак, которые проживут долгие годы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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