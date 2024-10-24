Питомцы без забот: 7 пород собак, которые проживут долгие годы

Для хозяина здоровье пушистого друга стоит на первом месте. Собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках. Но не стоит забывать про генетику. По мнению ветеринаров, есть породы, которые проживут долгие годы и без походов к специалисту, сообщает Zakon.kz.

Этот список состоит из семи пород, представители которых с меньшей вероятностью имеют проблемы со здоровьем.

Австралийская пастушья собака (хилер)

При средней продолжительности жизни от 12 до 16 лет австралийская пастушья собака становится умным и активным компаньоном. Из-за своей активной натуры эти питомцы иногда могут страдать от проблем с суставами или связками.

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Но по большей части порода отличается хорошим здоровьем.

Грейхаунд

Охотничья собака, способная очень быстро бегать на коротких дистанциях. Эта порода известна тем, что не требует особого ухода, так как любит подолгу отдыхать после короткого всплеска энергии по утрам.

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Благодаря своей спокойной натуре борзые редко травмируются и сталкиваются с минимальными проблемами со здоровьем в течение своей жизни, которая в среднем составляет 14 лет.

Бигль

Бигли имеют репутацию исключительно здоровых и выносливых собак, которые остаются таковыми на протяжении своей 10-15-летней жизни. Важно приобретать представителя породы у надежного заводчика, чтобы избежать вероятных проблем (порок сердца, гипотиреоз, глаукома, заболевания межпозвоночных дисков). Но даже собаки с крепким здоровьем, как отмечено в публикации издания РБК Life, могут столкнуться с этим набором болезней в преклонном возрасте. Регулярные проверки тазобедренного сустава, щитовидной железы и глаз у питомца помогут обнаружить эти заболевания на ранней стадии.

Чихуахуа

Удивительно устойчивые к большинству болезней, чихуахуа, отличаются большой продолжительностью жизни, они становятся верными компаньонами на много лет (до 20 лет могут жить представители этой породы).

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Собака очень проста в уходе и содержании, немногие проблемы по здоровью питомца, с которыми может столкнуться владелец чихуахуа, касаются вероятности вывиха надколенника.

Сибирский хаски

Хотя сибирские хаски иногда подвержены катаракте и проблемам с тазобедренными суставами, они в целом очень здоровые животные, способные прожить до 16 лет.

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Их рекомендуется заводить только тем, кто ведет наиболее активный образ жизни, поскольку они требуют частой умственной и физической активности.

Пудель

Будь то стандартный пудель, миниатюрный пудель или той-пудель, эти умные и преданные собаки сталкиваются только с незначительными проблемами со здоровьем в течение своей жизни. Хотя иногда у них возникают проблемы с суставами и глазами, в целом порода имеет репутацию относительно здоровой на протяжении всей своей жизни.

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Пудель может жить до 15 лет. А еще пудель практически не линяет.

Бордер-колли

Это выносливые и здоровые собаки, отличаются еще и хорошим интеллектом и обучаемостью. Иногда представители породы страдают эпилепсией и глухотой, но в целом порода имеет репутацию здоровой и слишком часто посещать ветеринара не придется.

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Питомцы бордер-колли живут до 12-15 лет.

Громкий лай собаки часто становится проблемой, от которой страдают хозяева и их соседи. При надлежащем воспитании питомца можно отучить. Но есть и породы, которые были выведены для тихой охоты, а не для того, чтобы голосом оповещать всех вокруг о своем присутствии.