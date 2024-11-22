Чью сторону выбирают собаки в семейных конфликтах

Исследователи из Университета Буэнос-Айреса провели эксперимент, чтобы выяснить, как домашние собаки реагируют на ссоры между членами семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет naked-sciencе, в ходе наблюдений ученые установили, что четвероногие питомцы чаще встают на сторону "жертвы" конфликта, стараясь поддержать ее.

Для эксперимента привлекли 23 собаки разных пород, включая сибирского хаски, пуделя и таксу. Хозяевам предложили разыграть две конфликтные ситуации: в них один из участников должен был демонстрировать агрессию, кричать и отбирать предмет, а другой — играть роль подавленного. Вторая ситуация была более эмоционально насыщенной.

Во время ссор собаки чаще смотрели на "жертв", держались ближе к ним и проявляли так называемое аффилиативное поведение — опускали хвост, зевали, прижимали уши и дышали учащенно. После окончания конфликта питомцы также предпочитали подходить к "пострадавшим", избегая контакта с "агрессорами".

Ведущий автор исследования Мариана Бентосела в комментарии Daily Mail пояснила, что собаки воспринимают людей как часть своей группы. Поддержка "жертвы" может быть их способом снизить напряжение и укрепить отношения в семье.

Эксперимент еще раз подтвердил, насколько тонко собаки чувствуют эмоциональное состояние хозяев, и подчеркнул их стремление заботиться о близких в моменты стресса.

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