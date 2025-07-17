Способны ли собаки судить о доброте человека: ученые Японии и Австрии провели эксперимент

Специалисты научных университетов Японии и Австрии провели эксперимент с 40 домашними собаками, чтобы выяснить, могут ли животные, наблюдая за взаимодействием людей, судить об их доброте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Animal Cognition (AC), ученые заметили, что собаки не отдают предпочтение доброму человеку, который угостил другую собаку, по сравнению с тем, кто этого не сделал. Это касалось и ситуаций, когда животные напрямую общались с этими людьми.

"Мы ожидали, что хотя бы после личного опыта собаки начнут проявлять предпочтения, но этого не произошло", – отметил ведущий автор работы Хой-Лам Джим из Университета Киото.

К подобным выводам пришли и в Центре изучения волков в Австрии, где проверялись реакции собак и волков, живущих в стае. Там также не удалось выявить способности к формированию репутаций – ни после наблюдений, ни после прямых контактов.

Эксперты объединили результаты своих работ и предполагают, что отсутствие предпочтений может быть связано необязательно с неспособностью собак делать выводы, а с особенностями самой методики. В частности, тест с двумя вариантами выбора может быть недостаточно чувствительным. Кроме того, разные собаки имеют разные жизненные опыты, а потому будущие исследования, по мнению ученых, должны включать представителей из разных групп – например, служебных, бездомных или терапевтических собак.





"Собаки действительно могут быть очень чуткими, но пока мы не можем с уверенностью сказать, формируют ли они мнение о человеке по его поведению с другими", – заключил Джим.

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