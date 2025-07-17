Способны ли собаки судить о доброте человека: ученые Японии и Австрии провели эксперимент
Как пишет журнал Animal Cognition (AC), ученые заметили, что собаки не отдают предпочтение доброму человеку, который угостил другую собаку, по сравнению с тем, кто этого не сделал. Это касалось и ситуаций, когда животные напрямую общались с этими людьми.
"Мы ожидали, что хотя бы после личного опыта собаки начнут проявлять предпочтения, но этого не произошло", – отметил ведущий автор работы Хой-Лам Джим из Университета Киото.
К подобным выводам пришли и в Центре изучения волков в Австрии, где проверялись реакции собак и волков, живущих в стае. Там также не удалось выявить способности к формированию репутаций – ни после наблюдений, ни после прямых контактов.
Эксперты объединили результаты своих работ и предполагают, что отсутствие предпочтений может быть связано необязательно с неспособностью собак делать выводы, а с особенностями самой методики. В частности, тест с двумя вариантами выбора может быть недостаточно чувствительным. Кроме того, разные собаки имеют разные жизненные опыты, а потому будущие исследования, по мнению ученых, должны включать представителей из разных групп – например, служебных, бездомных или терапевтических собак.
"Собаки действительно могут быть очень чуткими, но пока мы не можем с уверенностью сказать, формируют ли они мнение о человеке по его поведению с другими", – заключил Джим.
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