#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
462.22
536.5
5.43
Культура и шоу-бизнес

"Продолжать этот брак стало невозможно": Айым Сейтметова сообщила о разводе

актриса сообщали о разводе , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:30 Фото: Instagram/aiymsm
Казахстанская актриса Айым Сейтметова, получившая известность после участия в проекте YuFrame, рассказала о разводе с мужем – предпринимателем Талгатом Итаевым, сообщает Zakon.kz.

Об изменениях в личной жизни она рассказала на своей странице в социальных сетях. Актриса призналась, что долго сомневалась, стоит ли публично говорить о произошедшем, однако решила сама сообщить новость подписчикам.

"Мы с Талгатом развелись. За этими словами стоит большой период нашей жизни. В нем было очень много хорошего, была семья и самое главное, что навсегда нас объединяет, – наша дочь", – написала Сейтметова.

По ее словам, в определенный момент в отношениях произошли события, после которых лично для нее продолжение брака стало невозможным. При этом раскрывать подробности произошедшего она не стала, подчеркнув, что некоторые вещи должны оставаться только между двумя людьми.

Сейтметова также отметила, что для нее приоритетом остается сохранение уважительных отношений с экс-супругом.

"Мы с Талгатом перестали быть мужем и женой, но навсегда останемся мамой и папой нашей дочери", – подчеркнула актриса.

Она добавила, что хочет, чтобы их ребенок рос, чувствуя любовь обоих родителей, а не последствия их взрослых решений.

В завершение актриса попросила аудиторию не искать сенсаций, не строить догадок и не устраивать травлю ни одной из сторон. По ее словам, решение о расставании далось непросто, но оно уже принято, и теперь у каждого начинается новая глава.

Ранее мы сообщали, что Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в "Пираты Карибского моря".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
артистку подозревают в измене
01:45, 10 января 2025
Измена или ревность: инсайдеры гадают о причинах развода Джессики Альбы после 17 лет брака
Кольцо
08:42, 06 апреля 2024
Комик Саша Барон Коэн разводится после 13 лет брака
Бывший муж Садвакасовой высказался о разводе и назвал причину
12:47, 29 ноября 2024
Бывший муж Асель Садвакасовой высказался о разводе и назвал его причину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:14, Сегодня
Яир Родригес выбыл из главного боя Noche UFC против Жана Силвы
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:58, Сегодня
"Арыс" и "Тараз" разошлись миром в матче Первой лиги
Фото: КФФ
18:18, Сегодня
Кайрат Нурдаулетов может покинуть пост главного тренера "Жетысу"
Завершился первый цикл сертификации арбитров по системе VAR в Талгаре
18:05, Сегодня
Завершился первый цикл сертификации арбитров по системе VAR в Талгаре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: