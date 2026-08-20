"Продолжать этот брак стало невозможно": Айым Сейтметова сообщила о разводе

Казахстанская актриса Айым Сейтметова, получившая известность после участия в проекте YuFrame, рассказала о разводе с мужем – предпринимателем Талгатом Итаевым, сообщает Zakon.kz.

Об изменениях в личной жизни она рассказала на своей странице в социальных сетях. Актриса призналась, что долго сомневалась, стоит ли публично говорить о произошедшем, однако решила сама сообщить новость подписчикам.

"Мы с Талгатом развелись. За этими словами стоит большой период нашей жизни. В нем было очень много хорошего, была семья и самое главное, что навсегда нас объединяет, – наша дочь", – написала Сейтметова.

По ее словам, в определенный момент в отношениях произошли события, после которых лично для нее продолжение брака стало невозможным. При этом раскрывать подробности произошедшего она не стала, подчеркнув, что некоторые вещи должны оставаться только между двумя людьми.

Сейтметова также отметила, что для нее приоритетом остается сохранение уважительных отношений с экс-супругом.

"Мы с Талгатом перестали быть мужем и женой, но навсегда останемся мамой и папой нашей дочери", – подчеркнула актриса.

Она добавила, что хочет, чтобы их ребенок рос, чувствуя любовь обоих родителей, а не последствия их взрослых решений.

В завершение актриса попросила аудиторию не искать сенсаций, не строить догадок и не устраивать травлю ни одной из сторон. По ее словам, решение о расставании далось непросто, но оно уже принято, и теперь у каждого начинается новая глава.

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