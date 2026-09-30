В горах Алматы пропал гражданин Кореи
Фото: Zakon.kz
В горах Алматы пропал иностранный турист из Кореи, сообщает Zakon.kz.
Как стало известно, гражданин Южной Кореи Чо Кукхи 1953 г.р. 28 сентября 2026 года в составе группы поднялся в горы, затем сказал, что сам поднимется чуть выше и позже спустится. После чего никакой информации о нем не было. Известно, что это произошло выше Шымбулака, на высоте 3200 м – Талгарский перевал. Куда направился турист, неизвестно.
Поисками пропавшего занимаются волонтеры и спасатели. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы информацию не комментируют.
28 сентября 2026 года сообщалось, что в горах Алматы пострадал гражданин Франции. На высоте 4 317 м при спуске с горы он подвернул ногу и не смог самостоятельно продолжить движение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript