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Мир

В Австрии спустя 60 лет опознали альпиниста

В Австрии опознали альпиниста спустя 60 лет, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 04:58 Фото: pixabay
9 января в Австрии обнаружили останки немецкого альпиниста, погибшего почти 60 лет назад. Изменение климата ускорило таяние ледников, и отступающий лед освободил его тело, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, кости немца, включая часть ноги, обнаружили в прошлом году в провинции Тироль на западе Австрии. Но об этом стало известно только сейчас.

Местная полиция сообщила, что он пропал без вести в марте 1967 года после того, как упал в расщелину во время пересечения ледника Вассерфалльфернер на лыжах с товарищем.

В то время поисковые группы не смогли извлечь его из глубокой расщелины, а плохая погода вынудила их прервать спасательную операцию.

В августе 2024 года местный житель обнаружил кости альпиниста и сообщил об этом властям.

После обширного анализа ДНК судебно-медицинские эксперты отнесли их 30-летнему немцу из региона Баден-Вюртемберг, который числится пропавшим без вести с 1967 года.

В прошлом году Альпийский клуб страны предупредил, что в течение 45 лет Австрия рискует стать практически "свободной ото льда".

Ранее появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии.

Аксинья Титова
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