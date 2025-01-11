Во время пятничной молитвы в Дамаске погибли люди

10 января в мечети Омейядов во время джума-намаз в результате давки погибли прихожане, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News Arabia, по меньшей мере три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Инцидент случился у входных ворот мечети. Пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в больницу. На кадрах, опубликованных в соцсетях, были запечатлены несколько человек без признаков жизни, других пострадавших выносили из мечети на руках. Впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

По некоторым данным, причиной скопления людей стало видео в TikTok, в котором говорилось о бесплатной раздаче еды во время молитвы. Один из пользователей X добавил, что информацию об этом распространил видеоблогер и владелец ресторанов из Турции.

А в Индии шесть человек погибли и 35 получили ранения из-за давки возле одного из оживленных и богатых храмов. Причина – обилие бесплатных пропусков.