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Мир

Шесть человек погибли в давке в индийском храме

Шесть человек погибли в давке в индийском храме, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 08:20 Фото: pixabay
Шесть человек погибли и 35 получили ранения из-за давки возле одного из оживленных и богатых храмов Индии. Причиной этому стало обилие бесплатных пропусков, сообщает Zakon.kz.

Оператор храма Тирумала Тирупати Девастханамс (TTD) извинился за инцидент и пообещал принять меры в отношении всех, кто будет признан виновным.

Главный министр штата Андхра-Прадеш Чандрабабу Наиду осмотрел место давки и посетил некоторых раненых в больнице.

Период с 10 по 19 января считается благоприятным для посещения божества в храме Шри Венкатешвары Свами, широко известном как Тирупати, в южном штате Андхра-Прадеш, где 8 января произошла трагедия.

Власти все еще достоверно пытаются определить, что стало причиной давки.

Шокирующий инцидент произошел и в Англии. 17-летний Томас Тейлор прогуливался около автобусной станции Бедфорда, когда на него напала с ножом группа мужчин. Это закончилось для молодого человека летальным исходом.

Аксинья Титова
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