Конфликт в мечети Шымкента во время намаза попал на видео

В Казнете появилось видео, снятое в мечети. На нем запечатлен конфликт, произошедший во время намаза (молитвы). Корреспондент Zakon.kz 14 мая 2024 года узнал у полицейских подробности инцидента.

Короткий ролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. Из описания следует, что якобы конфликт произошел городе Сарыагаш Туркестанской области.

Выяснилось, что видеозапись сделана в одной из мечетей, расположенной в Абайском районе Шымкента.

"Участники инцидента обратились в полицию с заявлениями. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

16 апреля 2024 года в Алматы водитель автобуса и пешеход не смогли поделить дорогу. Их конфликт попал на видео и активно обсуждался пользователями Сети. Подробности здесь.