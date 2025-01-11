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Мир

До 11 человек возросло число погибших во время пожаров в Калифорнии

пожар, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 10:50 Фото: Х//OdakTV1
По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании CNN, пять человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще шесть – на территории, охваченной пожаром Итон. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

В округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания – Итон и Пэлисейдс – локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.

В США в пятницу, 10 января 2025 года, в том числе из-за стихийного бедствия в Калифорнии отменили 3,5 тыс. авиарейсов. Без электроэнергии в штате остаются 169 тыс. потребителей. Музей Гетти, в котором хранится коллекция произведений искусства с оценочной стоимостью порядка 10 млрд долларов, вынужден эвакуировать большую часть персонала.

К утру 10 января 2025 года в Калифорнии полыхали пять пожаров. Некоторые удалось взять под контроль. При этом сообщалось о 10 погибших, личности которых к тому моменту опознать не удалось.

Лесной пожар начался в Лос-Анджелесе утром 7 января. В Сети появились спутниковые снимки сгоревших районов в Калифорнии.

Андрей Дюсупов
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