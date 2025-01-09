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Мир

Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии

снимки пожаров в Калифорнии со спутника, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 19:45 Фото: x.com/HUJINSYOUJO0000
Поражающие по масштабам пожары охватили Соединенные Штаты Америки. Пламя уже добралось до Голливудских холмов Лос-Анджелеса. В социальной сети распространились спутниковые снимки после пожаров в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

По информации зарубежных СМИ, разрушительные лесные пожары в Калифорнии охватили элитные районы в Лос-Анджелесе и пригородах. Они продолжают разрушать дома и гражданскую инфраструктуру.

Соответствующие снимки со спутника Maxar публикуют пользователи Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что огонь нанес значительные разрушения не только природе, но и городской застройке.

Приблизительно ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса оценивается в 52-57 млрд долларов, а число погибших возросло до пяти. Принято решение об эвакуации десятков тысяч жителей.

Джо Байден объявил о введении режима бедствия в Калифорнии и отменил запланированный ранее визит в Италию.

Илон Маск на фоне пожаров в Лос-Анджелесе согласился с мнением, что власти штата Калифорния являются худшими в США. Ресурсы пожарной службы не были рассчитаны на борьбу с четырьмя очагами одновременно, а пожарные гидранты в одном из самых пострадавших районов оказались нефункционирующими. Ситуацию усугубили сложные условия, такие как сильный ветер, засуха и нехватка воды, которые затрудняют спасательные работы пожарных в Калифорнии.

Вместе с тем объявление номинантов на премию "Оскар" перенесено из-за пожаров с 17 на 19 января.

Ранее казахстанцы рассказали Zakon.kz о ситуации в Лос-Анджелесе.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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