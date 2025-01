Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии

По информации зарубежных СМИ, разрушительные лесные пожары в Калифорнии охватили элитные районы в Лос-Анджелесе и пригородах. Они продолжают разрушать дома и гражданскую инфраструктуру.

Соответствующие снимки со спутника Maxar публикуют пользователи Twitter.

Before/After satellite photos reveal devastation caused by the Eaton Fire in Altadena, Los Angeles County California.



📷Maxar pic.twitter.com/LhW3Kz1yKi