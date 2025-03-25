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Мир

Канцлер Шольц и правительство ФРГ уйдут в отставку 25 марта

флаг ФРГ, ФРГ, Германия, , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 16:54 Фото: pixabay
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке после проведения первого заседания бундестага нового созыва, которое состоится сегодня, 25 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, которая ссылается на законы ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано. Будущий канцлер Фридрих Мерц обещает представить состав нового кабинета до 20 апреля.

8 марта 2025 года Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ранее стало известно, что руководство СДПГ не хотело видеть кандидатуру Шольца на посту канцлера ФРГ, из-за чего воздержалось от его выдвижения после распада коалиции "Светофор" 6 ноября 2024 года. Сам Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля 2025 года. Победу одержал блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца. 24 февраля канцлер Олаф Шольц, который находился в этой должности с 8 декабря 2021 года, признал поражение СДПГ.

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Андрей Дюсупов
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