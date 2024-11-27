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Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 08:26 Фото: wikimedia
26 ноября у западного побережья Японии зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,4. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.

Угрозы цунами на данный момент нет.

Ранее появилась информация, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.

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