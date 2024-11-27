Сильное землетрясение произошло у берегов Японии
Фото: wikimedia
26 ноября у западного побережья Японии зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации Astana TV, геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,4. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.
Угрозы цунами на данный момент нет.
Ранее появилась информация, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.
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