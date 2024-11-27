Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

26 ноября у западного побережья Японии зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,4. Очаг подземных толчков зарегистрирован в 35 км к северо-западу от города Хакуй.

Угрозы цунами на данный момент нет.

Ранее появилась информация, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Турции.